Eruzione a Tonga: sprigionata una forza 500 volte più grande di quella della bomba atomica di Hiroshima

L’eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, alle isole Tonga, è stata estremamente violenta ed ha sprigionato un’energia enorme, che secondo i primi calcoli della NASA, è stata circa 500 volte quella esercitata dalla bomba atomica sganciata su Hiroshima, in Giappone, nel 1945. Una forza equivalente a circa 10 megatoni di Tnt (trinitrotoluene noto anche come tritolo).

Un altro dato che testimonia la portata eccezionale di questo evento, purtroppo catastrofico per le aree più vicine al vulcano, colpite anche da uno tsunami.

Intanto le comunicazioni con le isole Tonga rimangono estremamente difficili, anche a causa del danneggiamento di un importante cavo di connettività digitale sottomarino che collega le Tonga alle Isole Figi. Secondo le ultime notizie ci vorrà almeno un mese di tempo per riparare l’infrastruttura. La cenere e i detriti che hanno coperto l’aeroporto della capitale dell’isola principale di Tonga, Nuku’alofa, rendono impossibile l’atterraggio agli aerei di soccorso.

A cura di Francesco Ladisa