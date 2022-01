Previsioni meteo: rapido peggioramento in arrivo, poi FORTE calo termico

L’alta pressione, ormai stazionante nel Mediterraneo centro-occidentale da oltre una settimana, subirà una momentanea flessione nel corso delle prossime 72 ore a favore di condizioni meteorologiche più instabili e nettamente più fredde.

Le prime note instabili arriveranno nelle prossime ore, già dalla tarda sera di oggi, sulla Liguria. Domani qualche pioggia sparsa invaderà Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sardegna: il responsabile di questi fenomeni sarà una piccola perturbazione proveniente dalla Francia, che innescherà debole instabilità nel mar Tirreno e sulle regioni adiacenti.

Un ulteriore peggioramento arriverà venerdì: una grande massa d’aria gelida artico-continentale attraverserà l’Europa orientale fino a fiondarsi sui Balcani e il mar Nero. Il fronte freddo di questa massa d’aria gelida riuscirà a valicare i Balcani e l’Adriatico, per poi attraversare le regioni centrali e meridionali nel corso di venerdì.

Ci aspettiamo piogge sparse, acquazzoni, qualche chicco di grandine e nevicate a quote via via più basse man mano che affluirà l’aria più fredda da nord-est. Le regioni maggiormente coinvolte saranno Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e poi, in misura minore Lazio, Campania e Calabria. I fiocchi di neve scenderanno, entro sera, fino in alta collina sul medio-basso Adriatico: tuttavia a quel punto i fenomeni tenderanno rapidamente ad esaurirsi. Insomma, qualche accumulo nevoso sarà probabile solo in montagna, oltre i 600 metri su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Dopo il transito di questo fronte freddo i cieli diverranno sereni o poco nuvolosi quasi ovunque ed il vento di tramontana si intensificherà nettamente su tutto il centro-sud. Sarà proprio il freddo vento settentrionale il protagonista del week-end, assieme a temperature piuttosto basse. Niente neve nel week-end, eccetto qualche fiocco in collina tra sabato sera e domenica mattina in Puglia e Basilicata.

Il freddo si farà decisamente sentire anche ad inizio prossima settimana grazie alla persistenza delle correnti balcaniche: le temperature saranno inferiori alle medie del periodo di oltre 6-7°C al sud, mentre al centro e al nord avremo temperature in media o leggermente sotto la media. Molto probabilmente il freddo sarà prevalentemente secco su quasi tutta Italia. La retrogressione gelida di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi, prevista proprio ad inizio prossima settimana, ha ormai possibilità di realizzazione estremamente basse.

A cura di Raffaele Laricchia