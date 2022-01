Intensa scossa di terremoto in Calabria: paura a Vibo Valentia, trema anche la Sicilia

Una intensa scossa di terremoto si è verificata poco fa in Calabria, alle ore 10:19.

Dalle prime stime, il sisma è stato di magnitudo 4.3 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro in mare davanti alla costa di Vibo Valentia, a circa 10 km dalla città calabrese.

Il terremoto, avvenuto a 10 km di profondità, è stato avvertito distintamente in tutta la Calabria e anche in buona parte della Sicilia, specie l’area nord-orientale. Numerose persone sono scese in strada a Vibo Valentia e la scossa è stata avvertita forte anche nel catanzarese e nel cosentino.

Non dovrebbero esserci danni a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa