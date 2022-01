Forte scossa di terremoto in Giappone: il VIDEO

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 si è verificata in Giappone, nell’area meridionale dell’isola Kyūshū, alle 17:08 ora italiana.

Il sisma ha avuto epicentro in mare proprio davanti alla costa della prefettura di Ōita, a circa 25 km dalla località di Saiki. La profondità stimata è stata di circa 42 Km.

Powerful magnitude 6.4 #earthquake strikes off the coast of #Japan

The epicentre of the earthquake was off the coast of #Kyushu, the southernmost of Japan's four main islands

Fri Jan 21 2022

