Meteo: rapido peggioramento in atto, piogge e nevicate su diverse regioni

Aria più fredda artica sta rapidamente scivolando dai Balcani verso il mar Adriatico, dove sta dando vita ad un fronte freddo carico di instabilità. Sarà proprio quest’aria più instabile ad invadere le nostre regioni centrali e meridionali nel corso della giornata odierna, come già descritto ieri in questo articolo.

Il fronte freddo porterà delle piogge sparse e qualche acquazzone tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata sin dal mattino, dopodiché qualche pioggia sparsa arriverà anche su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia tra pomeriggio e sera.

Con l’arrivo di aria più fredda dai Balcani ci sarà un sensibile calo termico durante il transito dei fenomeni: pertanto ci aspettiamo un calo costante della quota neve, quantomeno sin verso i 400-500 metri al centro e fin sui 600 metri al sud.

Al nord e sull’alto Tirreno il tempo si manterrà in gran parte stabile: solo in Romagna potrebbe farsi largo qualche rapido piovasco al mattino, salvo poi migliorare rapidamente.

Il vento forte di tramontana soffierà in serata su gran parte del sud e del medio-basso Adriatico, mentre i fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente grazie all’ingresso di aria più secca. L’aria gelida, infatti, avrà come obiettivo Grecia e Turchia, mentre la nostra penisola si ritroverà sotto correnti fredde ma molto secche.

A cura di Raffaele Laricchia