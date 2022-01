Previsioni meteo: giorni molto FREDDI in vista con qualche bianca comparsa

L’anticiclone si sta facendo da parte per qualche ora, lasciando libero spazio ad un fronte freddo proveniente dai Balcani che proprio in queste ore sta attraversando diverse regioni del centro e del sud. Piovaschi, acquazzoni e fiocchi di neve oltre 600 metri sono in atto sul medio-basso Adriatico e proseguiranno anche in serata all’estremo sud.

Tuttavia si tratta di un peggioramento estremamente rapido: entro la tarda sera odierna avremo un rapido rasserenamento dei cieli su quasi tutta Italia, mentre le temperature scenderanno rapidamente ovunque ed il vento di tramontana si intensificherà sul centro-sud.

Il cuore della perturbazione avvolgerà a pieno Grecia, Turchia e le coste del mar Nero, mentre la nostra penisola resterà ai margini del vero peggioramento a causa dell’eccessiva invadenza dell’anticiclone delle Azzorre.

WEEK-END | Sabato e domenica saranno due giorni sereni su gran parte d’Italia, mentre qualche rapido fenomeno potrebbe manifestarsi in Puglia, ovvero la regione più vicina alla gelida depressione che colpirà l’est Europa. Qualche fiocco di neve sarà possibile oltre i 400-500 metri in Puglia, mentre altrove dominerà il Sole. Le temperature saranno fredde e inferiori alle medie del periodo ovunque.

INIZIO SETTIMANA | Tra 24 e 25 gennaio avremo le ultime note instabili legate all’aria fredda proveniente dai Balcani: possibilità di piovaschi su Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia, con nevicate oltre i 400-500 metri. Possibilità di blandi accumuli in alta collina e in Appennino. Isolati fiocchi di neve, nel pomeriggio, fino in pianura tra barese e Salento.

Su tutto il nord ed il lato tirrenico ben poco da segnalare: non ci saranno ne piogge ne nevicate.

A cura di Raffaele Laricchia