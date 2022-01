Eruzione Tonga: le onde di pressione catturate in video

La violentissima eruzione di sabato 15 Gennaio alle isole Tonga ha provocato – come visto ampiamente – una serie di onde di pressione atmosferica che hanno attraversato tutto il globo.

Queste onde sono giunte anche nel nostro paese e sono state rilevate dalle stazioni barometriche sparse per il territorio nazionale che hanno registrato dei piccoli ma significativi sbalzi di pressione (prima verso l’alto poi verso il basso).

Il fenomeno è stato catturato anche dalla “cloud camera” dell’osservatorio astronomico Gemini Nord, collocato alle isole Hawaii. Ecco l’affascinante filmato:

Check out the atmospheric pressure waves from the eruption of the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano, captured visually in the cloud cam videos from Gemini North, one half of the #GeminiObs, a Program of NSF’s @NOIRLabAstro.

https://t.co/UShNN8hast

— Gemini Observatory (@GeminiObs) January 19, 2022