Turchia nella morsa del gelo: video impressionante di una bufera di neve in arrivo dal mare

Gelo e neve stanno continuando a interessare la Turchia per effetto del continuo afflusso di masse d’aria molto fredde di origine artica. Questa situazione è destinata a perdurare anche nella prossima settimana, quando avremo verso Lunedì-Martedì addirittura un’intensificazione dell’ondata di freddo sull’Esto Europa e sulla Turchia (con un marginale coinvolgimento del Sud Italia dove farà molto freddo ma avremo precipitazioni scarse o assenti).

Nevicate abbondanti hanno colpito negli ultimi giorni il paese da nord a sud (abbiamo parlato qui della notizia della tormenta di neve che ha paralizzato migliaia di automobilisti in autostrada nel sud della Turchia), causando pesanti disagi e isolando molti paesi.

Notevoli accumuli di neve li ritroviamo fino a bassa quota, anche in pianura e lungo le coste, sulla Turchia settentrionale. Questo lo scenario nella provincia di Bartın, a pochi chilometri dalla costa meridionale del Mar Nero, con auto sommerse da circa 1 metro di neve.

Ecco invece un video spettacolare che mostra l’arrivo di una bufera di neve sulla città di Kastamonu, sempre sulle coste meridionali del Mar Nero, dove i fenomeni sono accentuati proprio dalla presenza del mare che reagisce all’arrivo dell’aria gelida.

a snow storm is approaching from the Black Sea, to Kastamona. Turkey #storm #hurricane #snow #snowfall #snowstorm pic.twitter.com/78yxSdV9Ex

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 19, 2022