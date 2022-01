Meteo Protezione Civile domani 24 Gennaio 2022: freddo intenso da est, locali nevicate fino a bassa quota al Centro-Sud

La giornata di domani sarà caratterizzata dall’afflusso di aria molto fredda da est (in retrogressione) verso il centro-sud e in particolar modo il basso Adriatico e l’area ionica. Nevicate a carattere sparso e di debole entità, fino a quote molto basse o di pianura, potranno interessare le regioni adriatiche e il Sud.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 24 Gennaio 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Campania orientale e meridionale, settori settentrionali ed interni centrali della Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: inizialmente al di sopra dei 600-800 m con quota neve in calo fino a 300-400 m sulle regioni peninsulari e apporti al suolo generalmente deboli, puntualmente moderati a quote di montagna.

Visibilità: nottetempo ed al mattino nebbie diffuse sulla Pianura padano-veneta.

Temperature: minime in locale sensibile aumento al Sud peninsulare; valori massimi e serali in sensibile diminuzione sul medio versante Adriatico ed al Sud peninsulare; temperature minime basse in Pianura Padana.

Venti: forti dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali peninsulari e localmente su Abruzzo, Molise e Sicilia.

Mari: da molto mosso ad agitato lo Ionio; molto mosso l’Adriatico centro-meridionale; localmente molto mosso il Tirreno centro-meridionale.

A cura di Francesco Ladisa