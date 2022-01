Gelo e neve in Puglia: nevicate in atto in Salento [VIDEO]

Il vasto nucleo di aria fredda di origine artica presente sull’Est Europa (che sta portando nevicate eccezionali in Grecia e Turchia) sta coinvolgendo in maniera marginale anche le nostre estreme regioni meridionali, in particolar modo la Puglia.

Come nelle attese è il Salento ad assistere in queste ore a delle nevicate, seppur a carattere sparso e di breve durata. I fiocchi si stanno spingendo fino in pianura e sul livello del mare, con leggerissime imbiancate nell’entroterra leccese e brindisino.

La possibilità di rovesci nevosi (generalmente senza accumulo) permarrà per il Salento fino al pomeriggio/sera di oggi.

Ecco un filmato che arriva dal basso Salento, precisamente dalla località di Presicce, in provincia di Lecce, a soli 100 metri sul livello del mare. Una breve ma fitta nevicata ha imbiancato leggermente le campagne e i tetti delle case.

Video pubblicato da MeteoNetwork Puglia

A cura di Francesco Ladisa