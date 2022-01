In Turchia fino a 6 metri di neve: si scavano tunnel per poter circolare [VIDEO]

Nuove incredibili immagini arrivano dalla Turchia dove da molti giorni si sta abbattendo una persistente ondata di gelo e neve che sta creando disagi in molte zone del paese.

Qui siamo nel distretto di Bahçesaray, nella provincia di Van, nell’estrema area orientale della Turchia. Parliamo di un’area montuosa (1700 metri circa di altitudine), dove le nevicate anche abbondanti non mancano di certo durante l’inverno. Ma quest’anno la quantità di neve presente al suolo è davvero eccezionale: in alcuni punti (complice il vento e probabilmente lo spostamento della neve indotto da valanghe) il manto nevoso ha raggiunto un’altezza fra i 5-6 metri, come possiamo vedere da queste immagini diffuse sui social network. Accumuli normalmente superiori al metro in altri punti.

Su un sito di informazione locale della Turchia si legge che la nevicata ha creato molto disagi soprattutto negli spostamenti. Centinaia di strade sono state chiuse a causa della neve e anche delle valanghe e diversi centri abitati sono stati isolati. Solo per mezzo di escavatori si sono potute liberare alcune vie di comunicazione.

A cura di Francesco Ladisa