Previsioni meteo: altro peggioramento nel week-end, febbraio parte in quinta?

Gli ultimi refoli gelidi provenienti dai Balcani stanno interessando il sud, dove portano qualche nevicata in Appennino (specie in Calabria) e qualche rapida fioccata fin sulle coste. Nulla di rilevante per quel che concerne la fenomenologia, mentre le temperature sono davvero notevoli, addirittura di oltre 10°C sotto le medie del periodo su gran parte del Meridione. L’apice del gelo e dell’instabilità lo troviamo in Grecia e Turchia, vero obiettivo di questa grande ondata di freddo (vedi qui le immagini incredibili da Atene).

A partire da domani avremo un netto miglioramento del tempo e contemporaneamente torneranno a salire leggermente le temperature. Sicuramente dovremo fare i conti con un risveglio, martedì, davvero gelido da nord a sud grazie ai cieli sereni e all’attenuazione del vento, ma già da domani pomeriggio la colonnina di mercurio tornerà su valori meno rigidi su tutta Italia.

Come proseguirà la settimana? Tra martedì e giovedì vivremo un periodo più stabile, a tratti soleggiato e a tratti nebbioso (per quel che riguarda la pianura Padana). Torneranno un po’ di nubi basse sulle coste tirreniche, ma senza fenomeni. Sul finire della settimana, proprio a ridosso dei giorni della Merla, il tempo tornerà a peggiorare a causa di un’altra perturbazione alimentata da aria fredda artica.

Sarà una perturbazione molto rapida, che tra venerdì e sabato porterà nubi, piogge e locali rovesci al centro e al sud. La neve tornerà in Appennino a quote di bassa montagna o addirittura alta collina.

Venerdì il peggioramento riguarderà principalmente le regioni centrali, mentre sabato il maltempo sposterà l’attenzione al sud. Domenica avremo un generale miglioramento ovunque.

Come avrete immaginato, il nord resterà per l’ennesima volta ai margini del maltempo: il tempo infatti sarà stabile fino al termine della settimana e l’assenza di piogge o nevicate aggraverà ulteriormente la critica situazione di siccità presente.

NOVITA’ PER FEBBRAIO | L’ultimo mese dell’inverno meteorologico potrebbe partire con una nuova notevole irruzione fredda e nevosa su tanti Paesi dell’Europa. Dalle ultime elaborazioni dei modelli matematici aumentano le possibilità di una vasta irruzione artico-marittima su gran parte dell’Europa centro-orientale nel corso della prossima settimana (indicativamente tra 1 e 5 febbraio). Quest’irruzione artica potrebbe coinvolgere anche la nostra penisola ed in modo particolare le regioni del centro e del sud.Â

Al momento si tratta solo di ipotesi a lunga scadenza, su cui è impossibile stilare previsioni affidabili. Nei prossimi aggiornamenti torneremo ad affrontare l’argomento con maggiori dettagli!

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia