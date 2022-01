Alta pressione e siccità protagoniste, nuova avvezione ARTICA a Febbraio?

Dopo il gelo è tempo di alta pressione: le fredde correnti artico-continentali che hanno sferzato l’Europa orientale, i Balcani ed anche il sud Italia sono in rapida attenuazione grazie al repentino rinforzo dell’anticiclone nel Mediterraneo. La cupola anticiclonica persisterà fino a giovedì su tutta la penisola dove porterà stabilità ed ancora tanta siccità sulle regioni settentrionali.

Tra venerdì e sabato è probabile un rapido peggioramento nuovamente sulle regioni centrali e meridionali a causa di un fronte freddo artico pronto a portare piogge sparse e acquazzoni. Tornerà anche qualche nevicata in Appennino, dapprima su quello centrale venerdì e poi su quello meridionale sabato. Nulla da fare per il nord, che continuerà a vivere una situazione di siccità altamente critica.

L’avvio di febbraio potrebbe non riservare grandi cambiamenti per il nord e l’alto Tirreno: l’anticiclone delle Azzorre rischia di presentarsi ancora troppo invadente nel Mediterraneo impedendo l’ingresso di qualsiasi tipo di perturbazione nord atlantica verso le regioni del nord. Discorso diverso per le regioni del centro e del sud, dove potrebbe aprirsi un nuovo periodo freddo ad opera delle correnti artiche ricche di freddo.

Nel periodo indicativo tra 1 e 4 febbraio potrebbe farsi largo un’incursione fredda di origine artica nel Mediterraneo e sul settore balcanico, in grado di portare freddo e maltempo anche sulle nostre regioni del lato adriatico e del sud.

Impossibile al momento definire l’entità di tale ondata di freddo, pertanto saranno necessari ulteriori aggiornamenti per schiarire ogni dubbio.

A cura di Raffaele Laricchia