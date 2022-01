Terremoto ad Haiti: centinaia di case distrutte, bilancio provvisorio di 2 morti e almeno 50 feriti

E’ salito a 2 morti e almeno 50 feriti il bilancio (ancora provvisorio) del terremoto di magnitudo 5.3 che ha colpito ieri Haiti, a pochi giorni dall’anniversario del sisma del 2010 che provocò oltre 250mila vittime e 1 milione e mezzo di sfollati.

Il terremoto ha avuto epicentro davanti alla costa del dipartimento di Nippes, nell’area sud-occidentale di Haiti. E’ qui che si sono verificati i danni maggiori. A seguire si sono verificate numerose repliche, ancora in atto nelle ultime ore.

La protezione civile non ha ancora divulgato l’età delle vittime che sarebbero due uomini. Uno di loro è morto ad Anse-à-Veau, cittadina costiera a 130 km a ovest della capitale in seguito al crollo di un muro, mentre il secondo per una frana nel comune di Fonds-des-Nègres, 20 km più a sud. Circa duecento le case andate distrutte, mentre altre 600 abitazioni sono state danneggiate.

A cura di Francesco Ladisa