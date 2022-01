Meteo: nubi basse e nebbie in grande spolvero, quanto durerà l’anticiclone?

Col ritorno prepotente dell’alta pressione su tutta Italia (in realtà dal nord non è mai andata via) ecco che tornano a svilupparsi tantissime nubi basse e banchi di nebbia, in particolare sul medio-alto Tirreno, sul mar Ligure e in pianura Padana fino alle coste adriatiche.

Nelle prossime ore avremo pochissime variazioni: l’alta pressione sarà ancora dominante su tutta la penisola e regalerà ancora stabilità ovunque. Questa stabilità si tramuta in nebbie e nubi basse in pianura Padana e le coste tirreniche settentrionali, a causa della condensazione di altissime percentuali di umidità che negli ultimi giorni si sono accumulate nei bassi strati. Maggiori spazi soleggiati li avremo in montagna e al sud.

Ma quanto durerà l’anticiclone? Ebbene fino a giovedì avremo pochissime variazioni del tempo, mentre tra venerdì e sabato si farà largo una rapida perturbazione dai Balcani verso le regioni centrali e meridionali. Sarà un peggioramento molto rapido, che porterà delle piogge sparse e qualche nevicata in montagna dapprima al centro (venerdì) e successivamente al sud (sabato). il nord resterà ai margini e continuerà ad essere sovrastato dall’anticiclone.

Un nuovo strappo artico potrebbe realizzarsi ad inizio febbraio, ma anche in questo caso è sempre più probabile che l’obiettivo del freddo e del maltempo possa essere nuovamente il centro-sud. Insomma, la siccità sarà ancora protagonista su tutto il nord almeno per altri 7-10 giorni.

A cura di Raffaele Laricchia