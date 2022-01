Previsioni meteo: l’alta pressione mette in serio pericolo l’inverno

C’è poco da fare: l’alta pressione continuerà ad invadere l’Europa centro-occidentale ancora a lungo, quantomeno fino alla prima settimana di febbraio. Insomma, dopo un mese di gennaio estremamente avaro di piogge e nevicate, eccezion fatta per il rapido episodio molto freddo al sud occorso la scorsa settimana, anche il mese di febbraio rischia di continuare sulla stessa scia.

Tutti i modelli matematici sono concordi nella persistenza dell’anticiclone sull’ovest Europa ed anche nella sua invadenza a ridosso dell’Italia. Questo scenario avrà conseguenze pesanti in Italia, in particolare al nord e sul lato tirrenico: il muro anticiclonico impedirà l’ingresso di qualsiasi tipo di perturbazione atlantica e di conseguenza le piogge (oltre che le nevicate) continueranno ad evitare l’Italia settentrionale già duramente colpita dalla siccità.

Gli unici episodi di maltempo riguarderanno il versante adriatico centro-meridionale ed il sud, dove riuscirà a farsi largo qualche rapida perturbazione artica in movimento sul fianco orientale dell’anticiclone.

Nei prossimi giorni ci aspettiamo almeno due perturbazioni: la prima tra venerdì sera e sabato, estremamente rapida e portatrice di qualche pioggia sparsa e tanto vento di tramontana; la seconda è prevista nei primi 2 giorni di febbraio, a causa di un’altra irruzione artica che potrebbe rivelarsi un po’ più intensa della precedente.

Questa perturbazione potrebbe portare un discreto guasto del tempo sulle regioni centrali e meridionali, con piogge e nevicate fino in collina.

Il nord e l’alto Tirreno, purtroppo, resteranno ancora alla larga dal maltempo per effetto dell’invadenza anticiclonica. Questo pattern atmosferico rischia di persistere per quasi tutta la prima decade di febbraio, compromettendo seriamente una stagione invernale già deficitaria (soprattutto per le montagne).

A cura di Raffaele Laricchia