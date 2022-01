Gelo e neve anche in Medio Oriente: imbiancata Gerusalemme

L’ondata di gelo e neve che ha colpito negli ultimi giorni l’Europa orientale (in particolar modo Grecia e Turchia come abbiamo visto) si è spinta fino in Medio Oriente portando un brusco calo delle temperature e nevicate fino a bassa quota.

Nelle ultime ore anche la città di Gerusalemme è stata imbiancata da qualche centimetro di neve. Suggestive le immagini diffuse sui social network.

ירושלים של לבן: שלג כבד יורד הערב במרכז העיר❄️⛄️ 📷 תובל גרשוני pic.twitter.com/l4SvxDCwHZ — החדשות – N12 (@N12News) January 26, 2022

Il comune ha consigliato ai residenti di rimanere a casa, mentre l’autostrada principale per la città è stata chiusa e le scuole hanno annullato le lezioni di oggi.

Va detto che la neve a Gerusalemme non è un fenomeno raro, ma avviene mediamente ogni 2-3 anni. La città si trova infatti a circa 700 metri di quota ed è maggiormente esposta quindi alle nevicate durante la stagione invernale, nonostante la posizione (latitudine) molto a sud di Israele.

A cura di Francesco Ladisa