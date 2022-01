Alluvioni in Malesia: video scioccante del crollo di una strada

Una intensa ondata di maltempo in Malesia ha provocato diverse danni tra cui il crollo improvviso di un tratto di strada. Il momento della frana, avvenuta nella località di Seri Kembangan, è stato ripreso in un video diventato virale sui social network.

Il video scioccante mostra il momento in cui la strada collassa facendo precipitare cinque auto in un canale di scolo. Per fortuna non vi sono stati feriti o vittime in seguito all’accaduto.

La Malesia è colpita da settimane da violente precipitazioni che hanno causato alluvioni e frane in vaste aree del paese. I danni stimati ammontano a circa 6 miliardi di ringgit (1,97 miliardi di dollari), secondo un rapporto pubblicato dal governo oggi. Le piogge torrenziali che hanno colpito il Paese hanno causato inoltre decine di vittime e almeno 120mila sfollati.

Il maltempo ha causato danni significativi al settore manifatturiero nello Stato malese centrale di Selangor, una tra le regioni più ricche e popolose del Paese, sita attorno alla capitale Kuala Lumpur. Quasi la metà dei danni economici stimati dal governo della Malesia sono concentrati proprio a Selangor. Il governo della Malesia ha annunciato lo stanziamento di 1,4 miliardi di ringgit sotto forma di aiuti diretti alle persone danneggiate dal maltempo.

A cura di Francesco Ladisa