Crolla grosso ponte a Pittsburgh (Usa), diversi i feriti

Un grosso ponte è crollato nella mattinata di oggi a Pittsburgh, città della Pennsylvania, negli Stati Uniti d’America. Diversi veicoli sono stati coinvolti nel crollo e il bilancio è di 10 persone ferite, 3 delle quali portate in ospedale. Nessuno però sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato poche ore prima della visita in città del presidente Usa Joe Biden proprio per parlare di infrastrutture. Dalle impressionanti foto diffuse in rete si vede il ponte crollato, ricoperto dalla neve, con delle auto e anche un autobus sulla struttura collassata. Agli automobilisti è stato chiesto di evitare la zona per questioni di sicurezza.

Le autorità hanno riferito che stanno usando dei droni per assicurarsi che non ci siano persone sotto nessuna delle parti del ponte crollate. Inizialmente era stato riferito che una tubatura di gas si era rotta e c’era odore di gas nell’aria, ma successivamente l’erogazione del gas è stata interrotta. Agli automobilisti è stato chiesto di evitare la zona.

Sul ponte d’acciaio, di proprietà della città, costruito nel 1970, transitano circa 14.500 veicoli al giorno, secondo una stima del 2005. Secondo il National Bridge Inventory del dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, un’ispezione del settembre 2019 del ponte ha rivelato che era in cattive condizioni. Un documento sul sito web del dipartimento dei Trasporti statale elencava le condizioni generali del ponte definendole precarie, il che, secondo il dipartimento dei Trasporti della Pennsylvania, significa che “il peggioramento degli elementi strutturali primari è avanzato”.

