Meteo: vento e freddo al sud, ma è in arrivo una BREVE pausa. Occhio da lunedì…

L’alta pressione delle Azzorre continua a rivelarsi molto invadente e troppo addossata alla nostra penisola, tanto da dirigere con grande facilità le sorti del tempo sullo Stivale. La rapida irruzione fredda avvenuta ieri sera sul basso Adriatico e al sud si sta già allontanando verso est, proprio a causa della spinta esercitata dall’alta pressione proveniente da ovest.

Qualche residuo fenomeno sta ancora interessando Puglia e Sicilia, ma tante località sono già sotto Sole o cieli poco nuvolosi. Si fa invece sentire il vento, e lo farà per tutta la giornata odierna al sud e sul basso Adriatico. Sarà proprio il vento di tramontana ad accentuare la sensazione del freddo. Al centro e al nord troviamo cieli sereni con qualche banco di nebbia in Val Padana, in un contesto tipicamente anticiclonico.

Questa pausa anticiclonica avrà durata brevissima: appena 36 ore. Da lunedì le condizioni meteo torneranno gradualmente a peggiorare a causa di un’altra massa d’aria fredda artica in arrivo dal nord Europa, la quale riuscirà a penetrare nel Mediterraneo portando un discreto peggioramento su tante nostre regioni.

L’aria fredda scaverà una depressione nell’alto Tirreno, la quale poi tenderà rapidamente a spostarsi verso le regioni meridionali, riuscendo anche ad intensificarsi notevolmente. Al momento è prevista una depressione con un minimo barico addirittura di 997 hpa, in grado di generare piogge diffuse, locali temporali e nevicate importanti in Appennino.

Lunedì 31 avremo un peggioramento al centro Italia e lungo il versante tirrenico: qualche fenomeno potrebbe invadere anche Liguria ed Emilia Romagna, sebbene in modo davvero marginale. Poi il peggioramento sarà significativo nel corso di martedì 1 febbraio su tutto il sud, Molise, Abruzzo e Lazio. Ci aspettiamo piogge diffuse e nevicate fino a 400-500 metri sull’Appennino centrale e fino a 600-800 metri su quello meridionale. Accumuli abbondanti previsti oltre i 1000 metri (anche oltre 30 cm).

Il nord resterà ai margini del peggioramento, per l’ennesima volta in questo siccitoso inverno.

A cura di Raffaele Laricchia