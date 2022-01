Tempesta di gelo e neve colpisce la East Coast americana: 6000 voli cancellati, -11° a New York

Una intensa ondata di gelo e neve sta colpendo l’area nord-orientale degli Stati Uniti, creando forti disagi e paralizzando i trasporti.

Aria molto fredda in discesa dall’artico, accompagnata da venti tempestosi, ha portato abbondanti nevicate in molti stati della East Coast americana. Uno dei più colpiti è sicuramente il Masachussetts, con la città di Boston colpita da una nevicata fra le più intense degli ultimi anni che ha rilasciato accumuli fino a 80-90 centimetri in alcune zone.

La neve ha interessato anche New York, dove la temperatura ha raggiunto i -11°C. Ma il forte vento gelido che ha spazzato la Grande Mela ha fatto percepire un valore ben più basso. Il sindaco ha invitato tutti i cittadini a restare a casa o limitare il più possibile gli spostamenti.

Migliaia di voli sono stati cancellati, circa 6000 fino alla giornata di ieri. Forti disagi anche alla circolazione ferroviaria e non sono mancati gli incidenti stradali a causa della neve e del ghiaccio.

Un avviso di avverse condizioni meteo per bufere di neve è stato emesso per numerosi stati: Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York e New Jersey, insieme a gran parte della penisola di Delmarva nel Delaware, nel Maryland e in Virginia.

A cura di Francesco Ladisa