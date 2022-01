Intensa scossa di terremoto in Oklahoma (USA), avvertita anche in Kansas

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata oggi in Oklahoma, alle 18:10 ora italiana.

Il sisma ha avuto epicentro nell’area settentrionale del paese, nei pressi di Medford, al confine con il Kansas, ed è stato avvertito distintamente fra i due stati.

Numerose segnalazioni da Oklahoma city, capitale dello stato di Oklahoma. Un po’ sorpresa la popolazione in quanto i terremoti in quest’area sono eventi che non avvengono con frequenza.

Il terremoto, secondo le rilevazioni dell’USGS, si è verificato a una profondità di 7.8 km.

Non si segnalano danni a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa