Meteo: aumentano le nubi, in arrivo aria FREDDA e maltempo!

Una nuova rapida irruzione artica interesserà a breve tante nostre regioni del centro e del sud. La massa d’aria fredda è in rapido avvicinamento al Mediterraneo e a breve affluirà sin verso il Tirreno dove innescherà una depressione piuttosto profonda e ricca di maltempo, pronta ad attraversare la penisola in poco più di 24 ore.

Le nubi sono in rapido aumento sul lato tirrenico, ma i primi fenomeni arriveranno dal primo pomeriggio su Toscana, Lazio e Campania. Qualche isolata pioggia potrebbe precipitare su Liguria orientale, Emilia Romagna e Marche.

Tra pomeriggio e sera le piogge diverranno più insistenti su Abruzzo e Molise, dopodiché avremo un sensibile peggioramento al sud nel corso di martedì.

Sarà proprio la giornata di domani quella peggiore in ottica pioggia e freddo: avremo maltempo diffuso sul Meridione, specie su Puglia e Calabria, con nevicate a tratti forti in Appennino fino a quote di alta collina.

La neve interesserà maggiormente Abruzzo (400-500 metri), Molise (500 metri), Subappennino Dauno (500-600 metri), Basilicata (600 metri), Calabria (700 metri) e Sicilia settentrionale (700-800 metri). Il tutto sarà accompagnato da sostenuti venti di tramontana e freddo marcato. Il vento si intensificherà già da oggi su tutto il nord ed il lato tirrenico, specie in Sardegna con raffiche impetuose oltre i 90-100 km/h.

Instabilità più blanda su Lazio, Campania e Sardegna.

Il nord resterà quasi del tutto ai margini del maltempo e la siccità sarà ancora unica protagonista dell’avvio di febbraio. L’unico fenomeno rilevante delle prossime ore sarà il forte vento di foehn a causa dell’aria fredda in arrivo da nord che impatterà sull’arco alpino e cercherà di valicarlo. Le raffiche di vento saranno burrascose in montagna, anche oltre 100 km/h, e riusciranno a ruzzolare sin verso la pianura Padana.

A cura di Raffaele Laricchia