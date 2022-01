Vasto incendio in Piemonte alimentato da forti raffiche di vento: brucia il canavese

E’ allarme incendi in queste ore al Nord-Ovest e in particolare in Piemonte, dove sono in atto da stamane forti venti di caduta che alimentano fortemente le fiamme.

Un vasto rogo sta interessando la pianura del basso Canavese, tra i comuni di Grosso Canavese, Vauda, Nole e San Carlo Canavese, alimentato tutt’ora da forti raffiche di vento che rendono anche difficile l’intervento dei vigili del fuoco.

Ecco un’immagine dell’incendio pubblicata sulla pagina Facebook del meteorologo Andrea Vuolo

A cura di Francesco Ladisa