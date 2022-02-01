Allerta forti venti e mareggiate al centro-sud, ecco il nuovo comunicato dell’Aeronautica Militare

Un nuovo bollettino di allerta è stato emesso dall’Aeronautica Militare per le prossime ore. Persisteranno infatti sulle regioni centro-meridionali e in particolar modo al Sud Italia forti venti dai quadranti settentrionali.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12 DEL 1/2/22
PERSISTE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:
– PER LE PROSSIME 12 ORE SU ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA E BASILICATA;
– PER LE PROSSIME 36 ORE SULLA SICILIA;
– PER LE PROSSIME 36/48 ORE SU PUGLIA E CALABRIA.
PERSISTE STATO DEL MARE:
– MOLTO AGITATO PER LE PROSSIME 30/36 ORE SU MAR E CANALE DI SARDEGNA;
– FINO A MOLTO AGITATO PER LE PROSSIME 12 ORE SULLO STRETTO DI SICILIA.
SI PREVEDE:
– DALLA SERATA DI OGGI MARTEDI’ 1 FEBBRAIO 2022 E PER LE SUCCESSIVE 36/48 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MAR IONIO;
– DALLE PRIME ORE DI DOMANI MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO 2022 E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SULLE AREE ALPINE DI PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E
TRENTINO-ALTO ADIGE.
C.N.M.C.A.
A cura di Francesco Ladisa