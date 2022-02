Tempesta Corrie sul Nord Europa, venti oltre i 150 km/h: atterraggio col brivido a Londra [VIDEO]

La tempesta Corrie ha investito negli ultimi giorni diverse zone del nord Europa, provocando molti disagi e danni soprattutto a causa dei venti tempestosi associati alla perturbazione.

Venti impetuosi hanno interessato in particolar modo Regno Unito e Paesi Bassi, provocando crolli, sradicando centinaia di alberi e causando molti black-out. La tempesta ha provocato anche allagamenti in diversi porti del Mare del Nord e del Mar Baltico nella regione.

The moment a British Airways plane traveling from Aberdeen, Scotland, aborted an attempt to land on the runway at London’s Heathrow Airport due to strong winds pic.twitter.com/fAyzEKdTvy

— Reuters (@Reuters) February 1, 2022