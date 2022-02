India: grossa frana nello stato del Sikkim ripresa in diretta [VIDEO]

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime settimane nell’area settentrionale dell’India, provocando inondazioni e diverse frane.

Una massiccia frana si è verificata pochi giorni fa nel Sikkim, uno stato nel nord-est dell’India. Come vediamo dal filmato amatoriale, dei lavoratori stavano rimuovendo i detriti di uno smottamento minore dalla strada (l’autostrada Singtam-Rabong) quando improvvisamente si è verificata una grande frana. Per fortuna non risultano vittime o feriti.

#India 🇮🇳 Un derrumbe masivo en la autopista Singtam-Rabong en el estado de #Sikkim, al noreste de la #India. Trabajadores estaban removiendo los escombros de un derrumbe menor, cuando se produjo el gran deslizamiento de tierra. #फिसलन #landslide

A cura di Francesco Ladisa