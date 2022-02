METEO: tra nubi basse, nebbie e Sole, piccolo declino dell’alta pressione?

Il vasto campo di alta pressione che aleggia sull’Europa meridionale sta vivendo una fase di lieve flessione che perdurerà fino ad inizio prossima settimana. Le perturbazioni, tuttavia, non hanno la forza sufficiente per approfittarne e così assistiamo solo a deboli infiltrazioni umide atlantiche che proprio in queste ore stanno generando tantissime nubi basse e nebbie al nord e sul medio-alto Tirreno.

Nel corso della giornata odierna potremo imbatterci anche in qualche breve pioviggine o piovasco isolato tra Liguria e Toscana. Qualche goccia di pioggia probabile anche in Emilia Romagna. Tante nubi, foschie e nebbie in pianura Padana, mentre le nubi avanzeranno anche su Sardegna, Lazio e Campania. Più soleggiato sul medio-basso Adriatico e al sud.

Qualche nota instabile in più arriverà domani perlopiù al centro Italia ed entro sera al sud, ma parliamo di piogge estremamente deboli e rare. Il nord vedrà un progressivo miglioramento dei cieli a partire da domani pomeriggio, grazie all’intrusione di aria più secca dai quadranti settentrionali.

Come anticipato ieri, ad inizio settimana potrebbe concretizzarsi una rapida irruzione fredda di origine artica su gran parte del centro e del sud. Le temperature scenderanno nettamente su questi settori, ma i fenomeni saranno abbastanza disorganizzati e soprattutto rapidi. Il fenomeno più rilevante sarà ancora una volta il vento di tramontana.

Il nord, purtroppo, anche in questo caso resterà ai margini del freddo artico e del maltempo, mentre la siccità potrà ulteriormente dilagare.

A cura di Raffaele Laricchia