Marocco: il piccolo Rayan non ce l’ha fatta. Estratto poco fa dal pozzo senza vita.

E’ terminata nel peggiore dei modi la vicenda del bimbo rimasto intrappolato in un pozzo in Marocco dopo una caduta avvenuta 5 giorni fa.

Come riporta il sito Tgcom24, Rayan purtroppo non ce l’ha fatta. Nelle ultime ore infatti è stato portato in superficie senza vita dai soccorritori che erano entrati nel tunnel scavato senza sosta per raggiungerlo. Il bambino sarebbe deceduto a causa delle ferite riportate nella caduta.

Rayan era rimasto bloccato a circa 32 metri di profondità per oltre cento ore, tenendo col fiato sospeso il mondo intero. In un primo momento erano state diffuse delle notizie (forse anche una foto falsa) sul suo salvataggio, ma dopo pochi minuti purtroppo è arrivata la notizia ufficiale della sua morte.

Il comunicato è arrivato dal gabinetto della Casa Reale del Marocco che ha dato la triste notizia: «Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta». Il Re Mohammed VI ha telefonato ai genitori del bimbo per fargli le condoglianze.

A cura di Francesco Ladisa