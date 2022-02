Centinaia di valanghe sulle Alpi nel week end: almeno 13 morti

E’ stato un week end drammatico quello appena trascorso sulle Alpi dove una serie di valanghe hanno ucciso almeno 13 persone.

Un bilancio Рpurtroppo ancora provvisorio Рfrutto di decine di valanghe avvenute per la maggior parte in territorio austriaco (dove la neve ̬ caduta abbondante nei giorni precedenti), ma anche in quello svizzero e italiano.

Come dichiarato all’Ansa, dalle autorità tirolesi, in soli 3 giorni sono stati registrati nel Tirolo oltre 100 incidenti legati a valanghe, che hanno richiesto circa 70 interventi di soccorso. Tra Venerdì e Domenica sono morte solo in Austria 9 persone.

Sul fronte italiano, una vittima è stata registrata a Livigno: si tratta di uno snowboader di 23 anni, originario di Breno (BS). Il giovane è stato travolto da una valanga nella mattinata di sabato 5 gennaio, al Carosello 3000.

A cura di Francesco Ladisa