Meteo Protezione Civile domani 8 Febbraio: venti di burrasca e mareggiate al centro-sud

La veloce perturbazione in transito in queste ore sull’Italia abbandonerà nella giornata di domani la penisola sfilando verso est ma lasciando in eredità ancora forti venti dai quadranti settentrionali sulle regioni centro-meridionali, specialmente al Sud e soprattutto nella prima parte del giorno.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Martedì 8 Febbraio 2022

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo su tutte le regioni, massime in locale sensibile calo al Sud ed in sensibile aumento sulle Alpi.

Venti: forti settentrionali, con rinforzi di burrasca o burrasca forte su Puglia, aree ioniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, in attenuazione serale; localmente forti settentrionali sulle restanti regioni centro-meridionali, specie sulle aree costiere di Abruzzo e Molise e sui crinali appenninici, in attenuazione a partire dalle regioni centrali.

Mari: agitati l’Adriatico meridionale e lo Ionio, fino a molto agitati al largo; molto mossi i restanti bacini meridionali, l’Adriatico centrale e il Mar di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione pomeridiana/serale.

A cura di Francesco Ladisa