Previsioni meteo: tempo dinamico in settimana, dal forte anticiclone al maltempo?

L’irruzione fredda in atto in queste ore sulle regioni meridionali e quelle del medio-basso Adriatico sarà rapidamente spazzata via da una forte rimonta anticiclonica nel bel mezzo della settimana. Già domani il Sole tornerà a splendere su tutta Italia, sebbene resisteranno sostenute raffiche di maestrale al Meridione.

Ma sarà tra mercoledì e giovedì che l’alta pressione avvolgerà con decisione tutta la penisola, divenendo piuttosto ingombrante e calda grazie ad un nucleo d’aria gradevole proveniente dai settori sub-tropicali. Le temperature saliranno ovunque fino a sfiorare i 18-19°C al sud, ma l’aumento termico sarà percepito chiaramente anche in montagna dove lo zero termico schizzerà oltre i 3500 metri di altitudine. A quote comprese tra i 1000 e i 2000 metri avremo temperature tipiche della tarda primavera, ovvero comprese tra i 5 e i 10°C. Insomma non sarà certamente una passeggiata per la neve e per i ghiacciai alpini già in forte sofferenza.

Fortunatamente questo forte anticiclone avrà vita breve e da venerdì le condizioni meteorologiche potrebbero gradualmente volgere al peggioramento: aria più fredda nord Atlantica potrebbe impattare sull’arco alpino e a seguire nel Tirreno tramite la Valle del Rodano, scaturendo la formazione di una depressione a ridosso della Liguria. Potrebbe essere proprio questa perturbazione a riportare un po’ di pioggia al nord dopo oltre un mese e mezzo di assenza. Grazie al calo delle temperature potrebbe ritornare la neve fino a bassissima quota su Emilia, Lombardia e Piemonte nel corso della giornata di sabato.

Nel frattempo il maltempo si estenderà anche al centro e al sud nel corso del week-end, con neve fino a quote di alta collina lungo l’Appennino. Insomma il fine settimana potrebbe rivelarsi pienamente invernale non solo al centro e al sud ma anche al nord: potrebbe essere un primo passo verso condizioni meteorologiche più dinamiche in grado di interrompere la lunga siccità che avvolge il settentrione.

A cura di Raffaele Laricchia