Tempesta di vento su Milano, diversi feriti anche gravi

La tempesta di vento in atto su Milano e provincia sta causando molti danni (come abbiamo visto in questo articolo di poco fa) e purtroppo anche alcuni feriti.

La maggior parte delle persone sono rimaste coinvolte in incidenti legati alla caduta di alberi e piante. Un uomo di 64 anni e una donna di 66 sono rimasti gravemente feriti a causa di un albero caduto, a Rho, nell’hinterland Milanese.

I due, soccorsi dagli operatori di Areu, sono stati trasferiti in codice rosso negli ospedali Niguarda, a Milano, e nel nosocomio di Rho. L’uomo ha riportato trauma da schiacciamento all’addome, a una gamba e a una spalla, mentre la donna ha riportato traumi alla schiena e al ginocchio.

Un altro uomo, di 76 anni, ha riportato gravi ferite e traumi perché schiacciato da un albero durante alcune operazioni di potatura. Il 76enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano. Sul posto, oltre gli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

A cura di Francesco Ladisa