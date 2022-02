Venti fortissimi in Lombardia: crolla grosso albero a Galbiate (Lecco)

I forti venti di favonio che stanno soffiando sul Nord-Ovest in queste ore stanno creando danni in diverse località. Anche in Lombardia (oltre che in Piemonte), si registrano cadute di alberi, piante, segnali stradali, in alcuni casi anche calcinacci, lamiere e tetti di abitazioni. Questo soprattutto nelle province di Lecco, Como, Milano, Bergamo.

A Galbiate, in provincia di Lecco, è stata sfiorata poco fa una tragedia. Un grosso albero è stato divelto dalle violente raffiche di vento ed è caduto a terra colpendo anche un giardino privato.

Un’autovettura, una Fiat Panda, è stata colpita dal pino, ma fortunatamente la persona al suo interno se l’è cavata con un grosso spavento. Contestualmente anche un lampione è stato abbattuto, anche in questo caso senza conseguenze a persone.

Sul posto, per procedere con il taglio della pianta e la messa in sicurezza della zona, si sono portati i Vigili del Fuoco.

A cura di Francesco Ladisa