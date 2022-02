METEO: confermato l’arrivo del maltempo, PIOGGIA e NEVE al nord?

Molto probabilmente ci siamo: il maltempo tornerà presto su tante località del centro e del nord dopo un lunghissimo periodo di siccità. Gli aggiornamenti pomeridiani sono abbastanza delineati circa l’arrivo di almeno due perturbazioni nel corso dei prossimi sette giorni: la prima tra venerdì, sabato e domenica, la seconda ad inizio prossima settimana.

L’anticiclone delle Azzorre raggiungerà l’apice tra mercoledì e giovedì, dopodiché l’intera cupola di stabilità arretrerà in Atlantico lasciando spazio a correnti più instabili atlantiche. Un primo assaggio del maltempo arriverà tra venerdì sera e sabato quando l’aria fredda potrebbe scavare una piccola depressione nel mar Ligure che potrebbe riportare piogge sparse e qualche nevicata a bassa quota al nord. La pioggia potrebbe bagnare aree tra Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia dove non piove da oltre un mese e mezzo.

Questa depressione poi si muoverà rapidamente verso sud con al seguito piogge, qualche acquazzone e tanta nuvolosità.

Tra lunedì e martedì il maltempo potrebbe farsi decisamente più serio grazie ad un altra perturbazione atlantica molto più pronunciata e ricca di aria fredda: questa potrebbe investire in pieno tutto il nord con piogge diffuse e qualche forte temporale, dopodiché toccherebbe anche al centro e al sud. Le regioni tirreniche sarebbero quelle maggiormente coinvolte dalle precipitazioni.

La neve tornerà a tratti copiosamente in montagna sia sulle Alpi che in Appennino, ma non escludiamo bianche sorprese fino a bassissima quota sul nord-ovest in corrispondenza di entrambi i peggioramenti (sia quello di sabato, sia quello di lunedì).

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia