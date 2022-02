Previsioni meteo: tornano (finalmente) pioggia e neve al centro-nord

Ci sono sempre più conferme circa il ritorno della pioggia e del maltempo (che potremmo forse definire bel tempo in questo caso) sul centro-nord Italia, dove un’eccezionale persistenza dell’alta pressione sta portando un inverno estremamente siccitoso.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano l’arrivo di una intensa perturbazione nord-atlantica fra le ultime ore di Domenica e la giornata di Lunedì.

Questo impulso perturbato dovrebbe portare finalmente piogge diffuse, prima al Nord-Ovest, poi in estensione anche al Nord-Est e sulle regioni centrali, specialmente quelle tirreniche. Grazie alla presenza di aria piuttosto fredda soprattutto nei bassi strati sulle regioni di nord-ovest, potrebbe anche cadere la neve fino a quote molto basse (probabilmente non in pianura ma a quote collinari) fra Piemonte e Lombardia.

Dunque, una bocca di ossigeno per le montagne e i corsi d’acqua a secco del Nord Italia. Tuttavia si tratterà di una perturbazione piuttosto veloce, che già nella giornata di Martedì probabilmente abbandonerà le regioni settentrionali spostandosi sul centro-sud. A seguire potrebbe tornare prepotentemente l’alta pressione da ovest e con sé sole e temperature ancora sopra la media del periodo.

A cura di Francesco Ladisa