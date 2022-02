INGV: le due intense scosse di ieri e la pericolosità sismica della zona

Diverse scosse di terremoto si sono verificate nella serata di ieri in Emilia Romagna, in provincia di Reggio Emilia, come vi abbiamo documentato in vari articoli. Gli eventi sismici di maggiore entità sono stati di magnitudo 4 e 4.3 sulla scala Richter e sono stati avvertiti da un gran numero di persone fra Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana.

L’INGV ha pubblicato un approfondimento su queste due scosse di terremoto, analizzando anche la pericolosità sismica dell’area interessata. Ecco l’articolo integrale pubblicato su ingvterremoti.com

Eventi sismici del 9 febbraio 2022, Ml 4.0 e Ml 4.3 in provincia di Reggio Emilia

Due terremoti di magnitudo Ml 4.0 e Ml 4.3 sono stati registrati dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 19:55 italiane e alle 21:00 del 9 febbraio 2022. I due eventi hanno avuto gli epicentri tra i comuni di Bagnolo in Piano e Correggio, in provincia di Reggio Emilia, con ipocentri a profondità di circa 6-7 km.

Nella tabella sottostante sono riportati i Comuni più vicini all’epicentro del primo evento, dove le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat). La città di Reggio Emilia dista circa 11 km dall’epicentro del primo terremoto.

Le due scosse delle 19:55 e delle 21:00 sono state nettamente avvertite dalla popolazione in una vasta area della Pianura Padana, tra l’Emilia Romagna, il Veneto e Lombardia ed in particolare nelle province di Reggio Emilia e Modena.

A cura di Francesco Ladisa