METEO: aria di primavera oggi su tante regioni, ma tornerà il maltempo…

L’alta pressione delle Azzorre quest’oggi sovrasta tutta la nostra penisola e regalerà condizioni meteorologiche quasi primaverili su tante località in particolare al centro e al sud. L’aumento delle temperature raggiungerà oggi l’apice della settimana, grazie al contributo di aria nettamente più mite proveniente dall’Atlantico sub-tropicale (in origine dai Caraibi).

Le temperature saliranno non solo in pianura ma anche e soprattutto in montagna sia sulle Alpi che in Appennino: lo zero termico, oggi, è atteso oltre i 3500 metri di quota come solitamente avviene in presenza di anticicloni sub-tropicali.

Dunque oggi la giornata soleggiata e primaverile al centro e al sud, con picchi di temperatura vicini ai 17-18°C, mentre al nord avremo maggior nuvolosità determinata da refoli umidi provenienti dal mar Ligure. Le nubi basse avvolgeranno la Liguria e a sprazzi Piemonte, Lombardia e Veneto.

Da domani le condizioni meteorologiche inizieranno pian piano a mutare: aria più fredda nord atlantica approfitterà di un arretramento dell’anticiclone per invadere l’Europa centrale e successivamente l’Italia, apportando condizioni di maggior instabilità. Domani, venerdì 11, le prime deboli piogge potranno affacciarsi in Liguria, Veneto ed Emilia Romagna, mentre sabato 12 avremo qualche fenomeno anche su Lombardia e Piemonte con fiocchi di neve in collina. Un po’ di instabilità nel week-end riguarderà anche il centro-sud.

Il peggioramento più corposo arriverà tra lunedì 14 e martedì 15: un vasto fronte atlantico colmo di precipitazioni attraverserà tutta Italia portando maltempo diffuso e più “democratico”. Quasi tutto il nord Italia vedrà il ritorno delle piogge, con accumuli a tratti interessanti in Liguria e sul nordest. Tornerà con alta probabilità anche la neve sul nordovest fino in pianura. Insomma, finalmente tornerà il maltempo dopo oltre 2 mesi di siccità.

Nei prossimi aggiornamenti affronteremo ciascun episodio di maltempo in modo più dettagliato.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia