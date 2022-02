Sequenza sismica in Emilia: nuova scossa di terremoto lieve in serata, avvertita

Una nuova scossa di terremoto, fortunatamente di lieve entità, è stata avvertita oggi 10 febbraio 2022 sulla pianura Padana emiliana, tra Reggio Emilia e Modena. La scossa è avvenuta alle 19.15 ed è stata avvertita da centinaia di persone nell’area epicentrale.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto è stato di magnitudo richter 2.7, mentre l’ipocentro è stato individuato a soli 5 km di profondità. L’epicentro del sisma è stato localizzato sulla pianura emiliana tra Novellara, Santa Maria e Vezzola, in provincia di Reggio Emilia: si tratta dell’area già colpita ieri sera da due scosse relativamente intense e distintamente avvertite in gran parte della regione.

Questa nuova scossa è stata avvertita con tremori e boati in modo netto nell’area epicentrale e in un raggio di 20 km, per pochissimi istanti. Segnalazioni arrivano anche da Reggio Emilia, Correggio, Carpi, Modena, Fabbrico, Guastalla.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Novellara RE 5 13731 13731 Campagnola Emilia RE 5 5650 19381 Bagnolo in Piano RE 6 9712 29093 Correggio RE 6 25897 54990 Rio Saliceto RE 7 6213 61203 San Martino in Rio RE 10 8099 69302 Cadelbosco di Sopra RE 11 10628 79930 Fabbrico RE 11 6693 86623 Castelnovo di Sotto RE 12 8462 95085 Gualtieri RE 13 6556 101641 Reggio nell’Emilia RE 14 171345 272986 Carpi MO 14 70699 343685 Guastalla RE 14 15225 358910 Poviglio RE 14 7311 366221 Reggiolo RE 15 9178 375399 Rolo RE 15 4105 379504 Campegine RE 15 5029 384533 Campogalliano MO 16 8845 393378 Boretto RE 17 5272 398650 Pomponesco MN 17 1701 400351 Luzzara RE 18 9250 409601 Rubiera RE 18 14864 424465 Dosolo MN 18 3440 427905 Novi di Modena MO 18 10247 438152 Soliera MO 18 15461 453613 Gonzaga MN 19 9150 462763 Gattatico RE 19 5837 468600 Brescello RE 19 5617 474217 Cavriago RE 19 9839 484056

A cura di Raffaele Laricchia