Tempesta di vento in Piemonte: raffiche oltre i 100 km/h spazzano via la tribuna del campo sportivo di Bussoleno

La tempesta di vento che ha investito il Nord-Ovest nella giornata di Lunedì 7 Febbraio ha causato – come abbiamo visto attraverso vari articoli nei giorni precedenti – molti danni soprattutto in Piemonte e Lombardia.

Torino è stata una delle zone più colpite, in particolar modo la provincia occidentale e l’area della val di Susa, dove le raffiche di vento hanno abbondantemente superato i 100 km/h. Come a Bussoleno, dove il vento ha danneggiato pesantemente l’impianto sportivo Luigi Portigliatti di via Cascina del Gallo, sradicando e facendo volare via addirittura parte della tribuna del campo da calcio.

Ecco il momento, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, in cui il vento di foehn si porta via la tribuna del campo sportivo:

A cura di Francesco Ladisa