METEO: tra qualche nube bassa e clima simil-primaverile, ma si avvicina l’instabilità

L’alta pressione continua a fare la voce grossa su tante nostre regioni, ma dando un’occhiata alle immagini satellitari è evidente che qualcosa a breve potrà cambiare. Nel corso delle prossime ore, infatti, una piccola perturbazione atlantica raggiungerà il Mediterraneo con al seguito un po’ di nubi, qualche pioggia sparsa e anche qualche fiocco di neve.

I primi fenomeni si manifesteranno oggi, tra pomeriggio e sera, su diverse località del nord: in particolare saranno Liguria ed Emilia Romagna ad assistere a qualche pioviggine o qualche isolato acquazzone a ridosso dei monti. Nel corso della notte di sabato qualche pioggia debole riuscirà a lambire anche Lombardia e Piemonte, con fiocchi di neve a quote collinari (ma nulla di rilevante).

Nel corso di sabato avremo un graduale miglioramento al nord mentre un po’ di instabilità la ritroveremo al centro e al sud, ma anche qui con intensità bassissima. Più di qualche pioviggine sparsa o qualche rapido piovasco non ci sarà altro.

Un nuovo peggioramento, ben più intenso e diffuso, arriverà tra lunedì, martedì e mercoledì e potrebbe coinvolgere gran parte della penisola. Sarà proprio questa perturbazione atlantica l’unica in grado di tamponare leggermente la pesante siccità in atto al nord e sull’alto Tirreno (ve ne abbiamo parlato meglio in questo articolo).

A cura di Raffaele Laricchia