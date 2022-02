Crollato ponte in Abruzzo, in località Paglieta

Nelle prime ore del mattino è crollato un ponte in Abruzzo, in provincia di Chieti. Si tratta del ponte di Guastacconcio, situato lungo la provinciale 97 in località Paglieta, piccolo comune di circa 4mila abitanti.

Per fortuna il crollo della struttura non ha provocato vittime o feriti, in quanto il ponte era chiuso dallo scorso 14 Dicembre, su provvedimento della Provincia, dopo che le piogge dei giorni precedenti avevano creato un pericoloso avvallamento al centro della carreggiata del cavalcavia, rendendo pericoloso il transito.

Nonostante le sollecitazioni del sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, oltre che degli abitanti e dei rappresentanti delle realtà economiche e commerciali della zona affinché il ponte venisse ristrutturato e poi riaperto, le condizioni si sono rivelate talmente compromesse da determinarne il crollo improvviso.

A ogni modo, la chiusura del ponte prima e il crollo ora creano enormi disagi alla comunità costretta da settimane ad effettuare percorsi più lunghi e scomodi per raggiungere altri luoghi.

