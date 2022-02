Piogge e nevicate fino in pianura su diverse regioni: ecco l’avviso dell’Aeronautica Militare

L’arrivo di una perturbazione nord-atlantica determinerà un’ondata di maltempo a partire dal pomeriggio/sera di domani sull’Italia centro-settentrionale causando piogge localmente abbondanti e nevicate fino a quote pianeggianti su alcune regioni (leggi le previsioni qui).

Anche l’Aeronautica Militare informa dell’arrivo di piogge e nevicate fino a bassa quota a partire dal pomeriggio di Lunedì. Ecco l’avviso di fenomeni intensi:

DAL POMERIGGIO DI DOMANI, LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2022, SI PREVEDE:

-PER LE SUCCESSIVE 18 ORE NEVICATE DIFFUSE SUL PIEMONTE, INIZIALMENTE INTORNO AI 400 METRI MA ANCHE A QUOTE PROSSIME ALLA PIANURA DALLA SERA E NELLA NOTTE;

-PER LE SUCCESSIVE 12-15 ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI E ANCHE INTENSE SULLA LIGURIA, SPECIE SUL SETTORE CENTRO-ORIENTALE.

DALLA SERA DI DOMANI, LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2022, SI PREVEDE:

-PER LE SUCCESSIVE 18 ORE NEVICATE DIFFUSE INTORNO 400 METRI SUL TRENTINO-ALTO ADIGE;

-PER LE SUCCESSIVE 12 ORE NEVICATE A QUOTE PROSSIME ALLA PIANURA SUI SETTORI OCCIDENTALI DI LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa