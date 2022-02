Meteo: netto peggioramento nelle prossime ore, torna la neve a bassissima quota

Inizio di settimana con tante nubi in Italia, in particolare al centro e al nord dove si sta rapidamente avvicinando una perturbazione atlantica molto vasta e molto instabile. Sarà questa perturbazione a determinare un netto peggioramento su tutta Italia, come non lo si vedeva dal mese di dicembre.

Le prime deboli piogge stanno interessando in questi minuti il settore tirrenico settentrionale, la Liguria e molto raramente il nord, ma il tempo peggiorerà rapidamente nel corso della giornata man mano che la saccatura fredda atlantica avanzerà verso est.

PREVISIONI PER OGGI: le piogge diverranno via via sempre più presenti su tutto il nordovest mentre la neve inizierà a scendere rapidamente di quota fino a portarsi a quote pianeggianti fra tardo pomeriggio e sera (su Valle d’Aosta e Piemonte). Piogge diffuse in Liguria, con neve a quote collinari tra savonese e genovese. Nel frattempo le piogge si estenderanno a Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli (entro tarda sera) con neve oltre i 500-700 metri. Uniche eccezioni potrebbero rivelarsi il pavese, il parmense ed il piacentino, dove la neve raggiungerebbe quote pianeggianti.

È chiaro che gli accumuli nevosi più significativi arriveranno dalle colline in su, mentre in pianura avremo imbiancate o 2-3 cm di accumulo.

Le piogge coinvolgeranno anche Toscana, Lazio e Campania settentrionale, mentre entro tarda sera toccherà anche alla Sardegna. Altrove tempo ancora asciutto, ma le piogge arriveranno senza grossi problemi tra martedì e mercoledì.

A cura di Raffaele Laricchia