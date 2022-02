Previsioni meteo: irrompe il maltempo, ma durerà poco. Assaggio di PRIMAVERA da giovedì

Piogge e nevicate sono tornate a farsi vedere sulle regioni del nord, dove l’inverno mancava da quasi due mesi. La perturbazione atlantica è arrivata a destinazione e proprio in queste ore sta sorvolando le regioni nordoccidentali e dell’alto Tirreno. Nevica a tratti copiosamente sulle Alpi, ma i fiocchi si manifestano fin verso la pianura sul Piemonte.

Nelle prossime ore la perturbazione si estenderà a pieno sul nordest e coinvolgerà anche il centro ed il sud (tra martedì e mercoledì). Insomma è in atto un peggioramento tipicamente tardo autunnale con piogge diffuse che riusciranno a bagnare gran parte della penisola, come non succedeva dalle prime due settimane di dicembre.

Ben venga la pioggia, ma la situazione potrebbe nuovamente precipitare da metà settimana.

Gli ultimi fenomeni legati a questa perturbazione si esauriranno nelle prime ore di giovedì al sud, mentre ad ovest si affaccerà una nuova forte rimonta anticiclonica alimentata da aria mite tropicale marittima. Il promontorio anticiclonico ricoprirà a pieno l’Italia nei giorni di venerdì e sabato, causando un vertiginoso aumento delle temperature su tutta la penisola.

Le temperature più elevate le ritroveremo al centro e al sud, in particolare su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia: nei giorni di venerdì, sabato e domenica è probabile che le massime possano sfiorare i 20-21°C, ovvero temperature da piena primavera! Clima leggermente più fresco al nord, dove da sabato e poi soprattutto domenica potrebbe riaffacciarsi aria umida atlantica con rare piogge (ma nulla di particolarmente interessante).

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia