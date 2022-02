Terribile incendio nel sud della Francia: 7 morti e decine di feriti

Una violenta esplosione e un incendio, subito dopo, hanno devastato un edificio a Saint-Laurent-de-la-Salanque, località nel sud della Francia, nel dipartimento dei Pirenei Orientali. Il bilancio è drammatico: sette le vittime, fra cui un bambino e un neonato, almeno 30 i feriti, alcuni in condizioni gravi.

L’incendio si è esteso anche a una decina di palazzine vicine a quella dove è avvenuta l’esplosione. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per incendio doloso.

Nel filmato diffuso su Storyful si vedono le fiamme avvolgere un edificio in Rue Arago. Il servizio antincendio e di soccorso dei Pirenei orientali, in un post su Facebook, ha fatto sapere che i servizi di emergenza locali hanno ricevuto una chiamata dopo l’esplosione avvenuta in un’azienda presente nell’edificio, che ha innescato l’incendio anche negli appartamenti ai piani superiori.

Il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin si è recato sul posto e ha espresso le sue condoglianze. Su Facebook ha scritto: “A nome della nazione, porto tutto il mio sostegno e la mia solidarietà alle famiglie e ai cari delle vittime”.