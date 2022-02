METEO: depressione con tanto maltempo, bianco risveglio al nordovest

L’ondata di maltempo atlantica tanto preannunciata nei giorni scorsi sta entrando nel vivo grazie alla formazione di una depressione molto ben organizzata che sta coinvolgendo a pieno l’Italia. Il minimo depressionario è situato nel Tirreno settentrionale, a ridosso della Toscana, e attorno ad esso si notano chiaramente i vari fronti che caratterizzano le perturbazioni (fronte freddo, fronte caldo e fronte occluso).

Sulle regioni settentrionali il fronte occluso è in azione già dalla notte e sta determinando precipitazioni diffuse e di moderata entità, nevose a tratti fino a quote bassissime. Segnaliamo neve in pianura su Piemonte, Emilia occidentale e diverse località della Lombardia. Bianco risveglio per Reggio Emilia, Parma e Piacenza dove si registrano 2-3 cm di accumulo in pianura e accumuli ben più importanti in alta quota. Splendido scatto all’alba da Reggio Emilia:

Le precipitazioni diventano ben più forti sul lato tirrenico, specie sul Lazio e Campania settentrionale, dove è in azione il fronte freddo della depressione, quello che scatena i fenomeni più intensi come i temporali a causa dei maggiori contrasti termici e igrometrici.

La depressione si muove gradualmente verso sud-est, pertanto è destinata a coinvolgere anche le altre regioni del centro e del sud. Infatti nel corso della giornata ci aspettiamo piogge e temporali in Campania, Sicilia e Puglia (specie in serata). Piogge sparse anche su Marche, Abruzzo e Molise, con fenomeni più intensi lungo l’Appennino (nevosi oltre 1200-1300 metri di quota). Piogge in arrivo entro sera anche in Basilicata e Calabria.

Nel frattempo avremo un graduale miglioramento su tutto il nordovest (già nel corso della mattina), mentre sul nordest le piogge e le nevicate (oltre 400-600 metri) proseguiranno fino al pomeriggio. Nel corso della sera avremo una graduale attenuazione dei fenomeni.

A cura di Raffaele Laricchia