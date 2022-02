Risveglio bianco per molte zone del Nord-Ovest e in Emilia: la neve è arrivata fino in pianura

La perturbazione nord-atlantica che nelle ultime ore è transitata sul Nord-Italia ha portato come previsto nevicate fino a bassa quota nel corso della tarda serata di ieri e soprattutto in nottata su diverse aree del Settentrione.

I fiocchi sono caduti a tratti fino in pianura sul Nord-Ovest e in Emilia. Le province interessate sono in particolare quelle di Novara, Vercelli, Alessandria (Piemonte), Varese, Bergamo, Milano, Cremona, Lodi, Pavia (Lombardia), Reggio Emilia, Parma, Piacenza (Emilia Romagna).

Nevicate più abbondanti sono cadute in collina e in montagna, sulle Alpi e sulle aree appenniniche. Accumuli anche di 30-40 centimetri sono segnalati sulle Alpi del cuneese e su quelle liguri. La neve si è spinta fino a quote collinari anche nell’entroterra di Genova. Non sono mancati dei disagi e qualche incidente, ma nel complesso non si riscontrano particolari criticità.

A cura di Francesco Ladisa