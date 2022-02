Terremoto in tempo reale: le scosse di oggi 15 Febbraio 2022

Terremoto in tempo reale / Diverse scosse di terremoto si sono verificata dalla mezzanotte di oggi, Martedì 15 Febbraio 2022, sul territorio italiano.

In particolare si registrano 5 eventi sismici di magnitudo uguale o superiore al 2° sulla scala Richter.

Segnaliamo una scossa magnitudo 3.4 avvenuta alle 3:12 in Friuli Venezia Giulia, nei pressi di Dogna, in provincia di Udine; una scossa di magnitudo 3 alle ore 15:22 in Umbria, nei pressi di Gubbio, in provincia di Perugia.

Entrambe le scosse sono state avvertite dalla popolazione locale in maniera lieve.

Ecco la tabella delle scosse di terremoto avvenute oggi, aggiornata alle 17.

Potete consultare l’elenco di tutte le scosse di terremoto che avvengono in Italia, con aggiornamenti in tempo reale, nella sezione dedicata ai TERREMOTI

A cura di Francesco Ladisa