Allerta meteo per l’Europa centro-settentrionale: in arrivo venti tempestosi, oltre i 150 km/h!

E’ massima allerta per una severa ondata di maltempo che interesserà nei prossimi giorni diverse zone dell’Europa centro-settentrionale. Il motivo due intense depressioni (battezzate Dudley ed Eunice) che colpiranno principalmente Regno Unito, Paesi Bassi, coste settentrionali di Francia e Germania, comparto baltico. L’effetto principale sarà il vento, in quanto entrambe le basse pressioni saranno caratterizzate da profondi minimi barici che innescheranno appunto venti tempestosi e di conseguenza imponenti mareggiate sui settori costieri esposti.

Dudley, la prima intensa perturbazione, è già attiva sul Regno Unito e nelle prossime ore porterà venti molto forti, fino a 120/130 km/h, fra Scozia, Inghilterra e Irlanda del Nord. Molti servizi di trasporto, in UK, stanno già subendo restrizioni e interruzioni. La perturbazione porterà anche un brusco calo termico e nevicate fino a bassa quota. Giovedì (domani) sposterà il centro nell’area del Baltico, portando forti venti soprattutto sulle zone costiere dei paesi dell’area meridionale del Mar Baltico.

Occhi puntati poi alla seconda tempesta, Eunice, che si abbatterà nuovamente sul Regno Unito nel corso di Venerdì, attraversando le isole britanniche da ovest verso est, trasferendosi poi entro Sabato su Mare del Nord, Germania settentrionale, Danimarca e Baltico.

Questa depressione, caratterizzata da un minimo barico attorno ai 960 hpa, quindi estremamente profondo, alimenterà venti molto forti, anche più intensi rispetto alla prima tempesta. Le raffiche, secondo gli ultimi aggiornamenti, potranno infatti raggiungere i 150-180 km/h, in particolar modo su Inghilterra centro-meridionale, coste settentrionali francesi e tedesche, Paesi Bassi e Baltico meridionale. Allerta anche su Londra dove si prevedono raffiche sui 60-80 km/h. Eunice porterà inoltre piogge e nevicate fino a bassa quota grazie all’afflusso di aria più fredda di origine artica.

Weather warnings have been updated in association with #StormEunice

